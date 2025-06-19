Царь-бомба, авианосцы и B-52 у границ Ирана: Почему США могут вступить в войну уже в эти выходные Американские СМИ сообщают, что Вашингтон готовится к возможному удару по Ирану в ближайшие выходные. США уже перебрасывают в зону конфликта Израиля и Ирана стратегические бомбардировщики, авианосцы и ракетоносцы. Как США готовят военную операцию против Ирана. 19 июня, 10:55 Ближний Восток на грани войны: США стягивают силы к Ирану — когда ждать удара? Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MaXX12

Когда Ирану ждать удары

Источники агентства Bloomberg сообщили, что власти США готовятся к удару по Ирану уже в ближайшие дни. Возможно, это произойдёт в выходные. «Я могу это сделать, могу и не сделать. Я имею в виду, никто не знает, что я собираюсь сделать», — ранее заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, намерены ли США нанести удары по ядерным объектам Ирана. Аналитики полагают, что принятие соответствующего решения — вопрос ближайших нескольких дней или даже часов.

А тем временем США стягивают к границам Ирана боевые корабли и самолёты, а также наращивают численность военнослужащих на своих базах в регионе. Увеличение военной группировки США, с одной стороны, свидетельствует в пользу неизбежности нанесения удара американцами по Исламской Республике. Однако, с другой стороны, по мнению экспертов, вступление в войну на стороне Израиля в настоящее время не в интересах Трампа, поскольку это может обернуться не блицкригом, а затяжным военным конфликтом и привести к существенному ущербу для самих Соединённых Штатов.

Россия же по отношению к ирано-израильскому конфликту занимает сдержанную позицию, поскольку сохраняет хорошие отношения с обеими сторонами. Осудив удары Израиля по Ирану, Москва призвала к прекращению боевых действий и разрешению назревших противоречий дипломатическим путём. Вместе с тем, по оценкам специалистов, вступление США в войну с Ираном может оказаться на руку Москве, поскольку это приведёт к тому, что США станет не до помощи Украине в её конфликте с Россией.

От стратегических бомбардировщиков до авианосцев

Мировые СМИ сообщают о наращивании США своей военной мощи у границ Ирана. «Подтверждено крупное наращивание военного присутствия США на Ближнем Востоке», — статью с таким заголовком опубликовало американское военное издание The War Zone.

В публикации говорится, что ВМС США в экстренном порядке перенаправили авианосную группу во главе с авианосцем Nimitz из Южно-Китайского моря в Индийский океан, и десятки американских военных самолётов-заправщиков также вылетели в направлении Ближнего Востока.

— ВМС США отправляют авианосец Nimitz и остальную часть своей ударной группы на Ближний Восток на фоне нового наращивания сил в регионе якобы в оборонительных целях, сообщили официальные лица США TWZ. Ночью десятки танкеров ВВС США KC-135R и KC-46A уже были отслежены в направлении на восток над Атлантическим океаном. Это вызвало предположения о потенциальном начале крупной операции по чрезвычайным ситуациям, возможно, вокруг изменения политики США в отношении продолжающейся войны Израиля и Ирана, — пишет издание The War Zone.

Авианосцы типа Nimitz эксплуатируются с 1975 года. Они несут до 66 самолётов. Большая часть — истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet. Есть также самолёты для радиоэлектронной борьбы и комплексы радиообнаружения и наведения. Вместе с этим на Nimitz располагаются вертолёты. Есть и обратная сторона. Численность экипажа и лётного состава больше пяти тысяч человек. То есть в случае потопления большого количества жертв не избежать. А у Ирана есть чем обороняться. Например, противокорабельные ракеты «Кадир» и «Гадер».

Истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

С учений НАТО Baltops-2025 в Балтийском море отозваны штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США и ракетный эсминец Paul Ignatius. Последний вооружён 56 ракетами Tomahawk разных видов, способных поражать цели на большом расстоянии, вплоть до Урала.

Не исключено, что в зону Персидского залива будут переброшены стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, которые находятся на авиабазе Диего-Гарсия в Индийском океане. Они способны нести противобункерные бомбы. Напомним, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность использования для уничтожения иранского подземного обогатительного объекта в Фордо GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator, MOP) — корректируемой противобункерной авиационной бомбы. Она способна достать объекты на глубине до 61 метра, а также пробивать до 19 метров армированного бетона. Напомним, что Фордо изначально строился как неприступный объект, с глубиной залегания до 90 метров под горой, в расчёте на невозможность его поражения обычной авиацией.

Проблема заключается в том, что у Израиля нет носителя для такой супербомбы. У США имеются бомбардировщики B-52 Stratofortress образца 1955 года, а также более современный B-2 Spirit, стоящий на вооружении с 1997 года, — первый в мире серийный стратегический бомбардировщик-невидимка.

Northrop B-2 Spirit могут нести и ядерное оружие, а также бомбы Mk.82, Mk.84, CBU-87/CBU-89 GATOR, AGM-154 JSOW или JDAM. Кроме того, с бомбардировщиков могут осуществляться запуски ракет AGM-158 JASSM. Первый случай их применения был в Югославии. Кстати, тогда B-2 ударил по посольству Китая, который сейчас обвиняют в тайных поставках вооружения Ирану. The Daily Telegraph пишет, что минимум три транспортных самолёта приземлились на иранской территории, хотя летели в Люксембург. Для Пекина выгодно сохранить Иран — это крупнейший поставщик нефти в Китай.

Первый в мире серийный стратегический бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Lukich

Военные эксперты считают, что теоретически Израиль может использовать для сброса царь-бомбы GBU-57 — американский военно-транспортный самолёт C-130, который есть у него на вооружении. Но прежде всего это военно-транспортный самолёт, а не бомбардировщик, хотя для ударных целей его тоже использовали.

В СМИ сообщается также об увеличении численности американского военного контингента в регионе. В частности, говорится, что на американских военных базах находятся 40 тысяч американских военнослужащих, что на 10 тысяч человек больше, чем было ранее.

По какому сценарию США могут ударить по Ирану

«Военная хроника» считает, что первыми по Ирану могут нанести удар F-22A, F-35A, B-1B, а также иные самолёты, которые предоставят страны НАТО. Вместе с этим будет и война в киберпространстве. Под прицел противников Тегерана попадут ядерные объекты, аэродромы, склады, центры ПВО, логистики и командные пункты. Вторая волна может быть по базам КСИР, телевидению, центральным правительственным зданиям. Подобная тактика была отработана в Ливии, которая погрузилась в долгую гражданскую войну.

— Если удары приведут к обрушению режима без перехода к контролируемому переходному управлению, то Иран может повторить путь Ирака или Ливии — хаос, фрагментация, прокси-войны. Поэтому в реальной стратегии удар по Ирану будет либо молниеносным и политически ограниченным, либо втянет США в очередную затяжную ближневосточную дестабилизацию, — пишут авторы «Военной хроники».

Первыми по Ирану могут нанести удар американские F-22A, F-35A, B-1B. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Robin Guess

Трамп поставил ультиматум Ирану

Если ещё на прошлой неделе Трамп добивался от Тегерана заключения нового соглашения об ограничении его ядерной программы, то теперь он перешёл на язык ультиматумов. Отныне речь идёт уже не об ограничении, а о полном отказе Ирана от его ядерной программы. И не только ядерной, но и ракетной. А также о том, что Иран должен заявить, что признаёт своё поражение, сдаётся и прекращает всякое сопротивление.

Свою новую позицию Трамп изложил в серии постов, опубликованных им 17 июня в соцсети Truth Social. Для начала он огорошил всех заявлением о том, что США, даже ещё не вступив в войну, уже полностью контролируют воздушное пространство Ирана. «У нас полный и тотальный контроль над небом Ирана. У Ирана были хорошие радары и прочее оборонительное оборудование, и его было много, но оно не идёт ни в какое сравнение с американскими «штучками». Никто не делает это лучше, чем старые добрые США», — заявил он.

Потом пригрозил лидеру Ирана Хаменеи убийством в случае продолжения сопротивления. «Мы точно знаем, где прячется так называемый «Верховный лидер». Он лёгкая цель, но там он в безопасности — мы не собираемся его убивать, по крайней мере сейчас», — написал он.

Затем заявил, что не наносит удары по Ирану лишь из человеколюбия, но напомнил, что не намерен долго ждать, когда Иран наконец решит сдаться на милость победителя: «Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по мирным жителям или американским солдатам. Наше терпение на исходе».

И подытожил всё это безапелляционным требованием полной капитуляции Ирана. «Безоговорочная капитуляция», — написал он.

Позднее Трамп пояснил, что следует понимать под «безоговорочной капитуляцией». «Это всего два очень простых слова — безоговорочная капитуляция. Это значит: с меня хватит, я сдаюсь, хватит, больше ничего не будет», — заявил он, отметив, что в противном случае США нанесут удары по всей иранской военной и ядерной инфраструктуре.

Президент США Дональд Трамп объявил Ирану ультиматум. Фото © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Чем ответит Иран

Ирану не привыкать к грозным заявления со стороны американцев, поэтому должного устрашающего эффекта, судя по обращению иранского лидера Хаменеи к народу, они не произвели. По его словам, Иран не только не собирается капитулировать перед Израилем и США, но и сулит Штатам серьёзные неприятности в случае их вступления в войну.

«Американцы и те, кто знаком с политикой этого региона, знают, что участие Америки в этой проблеме, безусловно, будет им во вред и они получат удар. Удар, который будет гораздо более разрушительным, чем ущерб, который понесёт Иран», — сказал он.

По мнению аналитиков, слова иранского лидера имеют под собой серьёзные основания, поскольку Иран действительно в состоянии нанести американцам существенный урон. Удары могут быть нанесены как по авианосцам и кораблям поддержки, так и по многочисленным американским базам в регионе.

— У США есть крупная база в Катаре, военно-воздушная в Бахрейне и других странах. Всё это оказывается в зоне досягаемости средств поражения Ирана. Корабли находятся в зоне поражения береговых ракетных комплексов, ракетных катеров и прочего, — отметил военный эксперт Юрий Лямин.

Предостерегает Трампа от ударов по Ирану и американская пресса. «Иран незамедлительно нанесёт удар по американским базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон вступит в войну на стороне Израиля», — пишет американская газета The New York Times.

Не останется Иран и без поддержки извне. Целых две ядерные державы — Китай и Пакистан — уже оказывают поддержку Тегерану, поставляя ему оружие. Вступили в конфликт и йеменские хуситы, нанёсшие удары по Израилю гиперзвуковыми ракетами.

Почему Трампу невыгодна война с Ираном

По мнению экспертов, несмотря на демонстрируемую решимость нанести по Ирану сокрушительный удар, Трамп в действительности не хочет вступать в войну, поскольку это может нанести серьёзный ущерб его имиджу. Он позиционирует себя как миротворца и провозгласил отказ от политики развязывания военных конфликтов для решения каких-либо политических задач. Вступление в войну с Ираном будет означать прямое нарушение его предвыборных обещаний. При этом, по опросам, более 60 процентов американцев против новой войны на Ближнем Востоке.

— На мой взгляд, администрация Трампа стремится как можно скорее договориться. Эскалация на Ближнем Востоке не в их интересах — она несёт слишком много рисков. Во-первых, это раскалывает американское общество. Во-вторых, подрывает образ Трампа как миротворца, который он сам активно формировал. Ну, и в-третьих, — это может вызвать экономические последствия: рост цен на нефть, удорожание топлива в США и рост инфляции… Поэтому жёсткая риторика и обещания военной помощи Израилю — это, по сути, форма давления на Иран. Это попытка навязать ему сделку с позиций силы, дать понять: если соглашение не будет достигнуто, последует дальнейшая эскалация, — считает американист Малек Дудаков.

Позиция России

Россия занимает сдержанную позицию в отношении израильско-иранского конфликта, не высказывая явной поддержки какой-либо из сторон и ограничившись осуждением ударов Израиля по Ирану и призывом решать проблемы в регионе дипломатическим путём. Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что подход к ситуации должен быть максимально взвешенным и учитывающим интересы обеих сторон.

«Было бы правильно всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способ договориться, чтобы обеспечить как интересы Ирана на его мирную атомную деятельность, так и интересы Израиля с точки зрения безопасности еврейского государства. Это тонкий вопрос, и нужно быть очень аккуратным», — отметил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин призывает к взвешенному подходу к ситуации на Ближнем Востоке. Фото © Life.ru

Президент России сообщил, что находится на связи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и американским лидером Дональдом Трампом.

Стратегически же вступление США в войну с Ираном может оказаться выгодным России, поскольку вынудит Вашингтон направить все силы на разрешение этого конфликта и ограничить или вовсе отказаться от помощи Украине в её противостоянии с Россией.

— Россия в краткосрочной и среднесрочной перспективе станет бенефициаром этого конфликта. Взлетят цены на нефть, ослабнет поток оружия на Украину, — считает политолог Борис Межуев.

По его мнению, война США с Ираном может затянуться на десятилетия и закончиться катастрофой для Вашингтона. Пользуясь отвлечением американских войск на Ближний Восток, Китай может взять под контроль Тайвань, что станет концом нынешнего мироустройства.

— Нашим интересам отвечает, чтобы США концентрировались на Ближнем Востоке. Для нас это означает, что с Украины будут снимать военную поддержку, она отойдёт на задний план. Возможно, не случайно Трамп демонстративно не встретился с Зеленским на саммите G7. Американский подход таков: пусть Украина вместе с Европой сами разбираются. Трамп ранее говорил, что у Киева нет козырей для торга с Россией, — согласен с коллегой научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Авторы Владимир Дюжий