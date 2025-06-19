Новости конфликта Израиля и Ирана. Под ударом иранский реактор в Араке, штабы разведки в Беэр-Шеве, предложение России, 19 июня Иран и Израиль обменялись серией ударов. Атакованы Тель-Авив и иранские объекты в Араке, США усиливают военную группировку на Ближнем Востоке — дайджест Life.ru. 19 июня, 08:58 Иран и Израиль нанесли по серии ракетных ударов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU

Удары Израиля, 19 июня

Израильские F-35 нанесли удары по иранским объектам в Араке. По данным израильской прессы, вышиблены электроподстанции и система охлаждения центрифуг. Один из залпов пришёлся на научно-исследовательский центр, связанный с разработкой тяжёлой воды. Агентство Mehr отметило, что угрозы радиоактивного загрязнения нет, так как оборудование вывезли заранее.

— Маниакальное желание Нетаньяху — смена власти в Иране. Трамп всячески демонстрирует стремление к «бизнесу», нежели к «государственной деятельности». Израиль пытается спровоцировать в Иране гражданскую войну. В Иране действуют различного рода оппозиционные силы, основным «фронтом» борьбы выступает организация «Моджахедин-э Халк», — заявил политический эксперт Семён Багдасаров.

В российском посольстве в Тегеране подчеркнули, что Бушерская АЭС работает штатно и угрозы российским специалистам нет.

В ЦАХАЛ заявили об ударе по ядерным объектам в Араке. Фото © Telegram / Портфель Генштаба

Удары Ирана, 19 июня

Минувшей ночью Тель-Авив снова дрожал от сирен. Иран выпустил очередной залп — часть ракет прорвала «Железный купол». По сообщениям, один из снарядов попал в госпиталь Soroka в Беэр-Шеве. Медики под завалами, пациентов эвакуируют. Удар пришёлся по центру, который использовался для приёма раненых военнослужащих.

Тегеран открыто заявил о частичном контроле над израильским воздушным пространством. Используются гиперзвуковые ракеты Fattah‑1 и дроны с системой радиоэлектронного подавления. По неофициальной информации, ПВО Израиля сбивает лишь 60–70% целей. Это критический показатель — особенно для страны, считавшейся лидером по обороне.

По Тель-Авиву били не только ракетами — по некоторым данным, применялись иранские дроны-камикадзе, впервые зафиксированные ещё в Йемене. В Корпусе стражей исламской революции констатировали, что удары наносились по командно-разведывательным центрам, расположенным поблизости от гражданских зданий в Тель-Авиве, в частности по военной базе, расположенной в больнице в Беэр-Шеве. Объекты в Рамат-Гане и Холоне — также под ударом. При этом фото и видео с мест ударов всё меньше. Военный эксперт Борис Рожин объясняет причины этого:

— Сокращение количества фото и видео из Ирана и Израиля, которое безусловно будет сохраняться, обусловлено нарастающей военной цензурой с обеих сторон. Точно так же было и в начале СВО. Военная цензура — неотъемлемый спутник войны. Тем ценнее будут кадры, которые так или иначе просочатся, — полагает Рожин.

Удар по Тель-Авиву 19 июня. Видео © Telegram / SHOT

Также утром 19 июня Иран атаковал штаб киберкомандования армии Израиля C4I и разведывательный центр израильской армии в Гав-Яме. Об этом сообщило агентство IRNA.

Замминистра иностранных дел Исламской республики Казем Гарибабади высказался о возможном вмешательстве США в конфликт. По его словам, Тегеран рассматривает все варианты действий в ответ на возможное вступление США в конфликт с Ираном на стороне Израиля.

Удары по Израилю. Карта на 19 июня 2025 года. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ

США готовы вступить в войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп впервые после начала конфликта дал развёрнутый комментарий о возможном вмешательстве Вашингтона. В интервью он подчеркнул: США обладают «всем необходимым, чтобы уничтожить Фордо» — подземный иранский объект, расположенный глубоко под скальным массивом. Трамп отметил, что пока приказа на удар не было, но решения могут приниматься «в любой момент». Он также уточнил, что Иран «упустил шанс на переговоры», и намекнул на возможную «очень короткую, но очень разрушительную кампанию» без наземного присутствия. На фоне этих заявлений в регионе зафиксировано усиленное патрулирование американских БПЛА и появление новых заправщиков, обеспечивающих работу стратегической авиации. Вашингтон не торопится, но сигналы посылает всё более жёсткие.

— Трамп, по всей видимости, не связывает Украину и Иран в один пакет договорённостей. Раз для него это разное. Ситуация у Трампа с Ближним Востоком объективно сложная, раз он так переживает из-за любого потенциального вмешательства в эту среду третьих сил. Хотя, если не врут, ещё месяц назад Трамп сам просил Путина об оптимизации диалога США с Ираном, — отмечает эксперт Юрий Баранчик.

Последствия удара по Тель-Авиву. Видео © Telegram / SHOT

Реакция России, 19 июня

Президент России Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума побеседовал с руководителями мировых информационных агентств. Разговор затронул и обострение на Ближнем Востоке. Российский лидер считает, что решение, которое обеспечит интересы и Ирана, и Израиля, может быть найдено.

— Соглашение должно учитывать право Ирана на мирный атом, в том числе не только в энергетике, и право Израиля на безусловную безопасность, — констатировал Путин.

Президент добавил, что Москва видит, как в Иране идёт консолидация вокруг руководства страны. По его словам, он «не хочет даже думать» о том, что будет в случае ликвидации Верховного лидера Исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

Путин также отметил, что Иран не просил у России военной помощи.

— Москва ранее предлагала Тегерану поработать в области систем ПВО, но тогда партнёры не проявили большого интереса, — сказал президент России.