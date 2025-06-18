Новости конфликта Израиля и Ирана. Прорыв «Железного купола», атака на комплекс в Натанзе, корабли США в Персидском заливе, 18 июня Иран и Израиль обменялись серией ударов. Атакован иранский урановый комплекс, под ударом Хайфа и инфраструктура АМАН, в Персидском заливе развёрнуты силы США — дайджест Life.ru. 18 июня, 09:00 3476 3476 Иран и Израиль продолжают обмениваться ракетными ударами. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tanitost

Удары Израиля, 18 июня

Израильская операция «Рассвет Льва» перешла в решающую фазу. По сообщениям с места, ночью десятки истребителей атаковали Тегеран. Основная цель — коммуникационные узлы, центр пропаганды IRIB и комплекс по обогащению урана в Натанзе.

Глава МАГАТЭ подтвердил: подземная электросистема уничтожена, центрифуги повреждены. Неофициально: это может отбросить ядерную программу Ирана на годы.

Израильские военные сообщают, что за последние сутки нанесено более 300 точечных ударов по объектам ИРГК, научным лабораториям и местам запуска баллистических ракет. Также был атакован связанный с КСИР Университет имама Хусейна в Тегеране.

— Возможно, с израильской агентурой и диверсантами в Иране может оказаться всё прозаичнее. Пишут, что в основном это оказались мигранты из Афганистана и Индии. Афганцев вычислили в том числе по длинным волосам, — отметил политический эксперт Андрей Медведев.

Удары Ирана, 18 июня

Но Тегеран не молчит. В ответ стартовала операция «Правдивое обещание – 3»: гиперзвуковые ракеты Fattah-1 прорвались сквозь «Железный купол» и ударили по пригородам Тель-Авива. По последним данным, погибло не менее 24 человек, сотни ранены. Израильская ПВО отбивает удары, но перегружена: Иран запускает баллистические ракеты и дроны волнами, по несколько сотен за ночь.

Удар иранских баллистических ракет по Израилю. Видео © Telegram / Военная хроника

Удары наносились и по объектам в Хайфе, Ашдоде и южной части страны. Часть из них, по данным телеграм-каналов, пришлась по военной базе и инфраструктуре штаба АМАН.

На иранском государственном телевидении предупредили о возможных последствиях эскалации:

— Мы предупреждали США, что сами разберёмся с Израилем. Но США не послушали, они вступили в войну. Теперь последствия будут неконтролируемые. Закрытие Ормузского пролива, мировые финансовые рынки будут нарушены. Энергетическая инфраструктура повреждена, цены на нефть подскочат до $400 за баррель, — зачитали в эфире.

Воздушная тревога в Израиле, включая Тель-Авив. Карта 18 июня 2025 года. Фото © Telegram / Портфель Генштаба

США готовы вмешаться, 18 июня

США дали понять, что готовы вмешаться в конфликт. Авианосец USS Nimitz уже у побережья, в регионе также USS Carl Vinson. Пентагон перебросил истребители пятого поколения, дозаправщики и, главное, поднял в воздух стратегические бомбардировщики B2.

Трамп, вернувшись с саммита G7, выдвинул ультиматум Тегерану: 48 часов на капитуляцию. Требования жёсткие: сдать ядерные объекты, прекратить огонь, передать контроль над военными объектами. В противном случае начнётся удушающая кампания с масштабными ударами.

США заявили о готовности вмешаться в конфликт Ирана и Израиля. USS Carl Vinson. Фото © ТАСС / Zuma

— Иран сдаётся, Израиль и США поставят у руля в Иране семью шаха (его наследник в последнее время из штанов выпрыгивает, рассказывая свои мнения о грядущем ираноустройстве), после чего, взяв под контроль богатейшие природные ресурсы Ирана, начинают действовать дальше. Это значит вытеснять российскую нефть иранским аналогом, мешать коридору «Север – Юг» и китайскому «Один пояс, один путь» и в целом отрабатывать демонтаж крупного государства, — так оценивает её возможные последствия политический эксперт Юрий Баранчик.

Тем не менее Трамп выступил против попыток Израиля ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи из-за риска наступления непредсказуемых последствий. Посольство США в Иерусалиме приостановило работу до пятницы включительно.

Авторы Кирилл Золотарев