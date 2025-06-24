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Регион
24 июня, 04:12

Трамп рассказал об одновременном обращении Ирана и Израиля с просьбой о мире

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль почти одновременно обратились к нему с просьбой о мире. По его словам, это свидетельствует о наступлении важного момента для региона. Об этом республиканец сообщил в соцсети Truth Social.

«Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: «Мир!». Я понял, что время пришло. Мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят в своём будущем огромную любовь, мир и процветание. Они так много могут получить и так много потерять, если свернут с пути правды и истины. Будущее Израиля и Ирана неограниченно и наполнено великой надеждой. Да благословит вас Бог!» — написал хозяин Белого дома.

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Ранее американский лидер заявил, что Иран и Израиль достигли договорённости о завершении вооружённого конфликта. Перемирие должно быть реализовано в течение суток. Сначала прекращение огня, согласно предоставленной информации, начнёт Тегеран. Израиль присоединится спустя 12 часов. Однако глава МИД Исламской Республики заявил, что договорённости нет.

Тимур Хингеев
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