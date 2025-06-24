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24 июня, 03:38

В Беэр-Шеве ракета попала в жилой дом, пострадали девять человек

Обложка © X / Amichai Stein

Обложка © X / Amichai Stein

В городе Беэр-Шева, расположенном на юге Израиля, зафиксировано попадание иранской ракеты в многоквартирный дом. В результате удара пострадали девять человек. Об этом сообщает израильская национальная медицинская служба.

Взрыв в Беэр-Шеве. Видео © X / Kbar57

На месте работают экстренные службы. Медики скорой помощи оказывают неотложную помощь пострадавшим. В критическом состоянии находятся трое — мужчина примерно 40 лет, женщина около 30 и молодой человек в возрасте около 20 лет. Состояние ещё одного пострадавшего оценивается как средней тяжести, пятеро получили лёгкие травмы.

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Ранее в ЦАХАЛ зафиксировали запуск ракет с территории Ирана, направленных в сторону Израиля. Власти призвали гражданское население отправиться в убежища и оставаться там до дальнейших распоряжений командования тыла.

Тимур Хингеев
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