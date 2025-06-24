Аракчи рассказал о военных операциях Тегерана против Израиля

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что военные операции иранских вооружённых сил против Израиля продолжались до последней минуты. Удары завершились в 4:00 по местному времени (3:30 по мск).

«Военные операции наших мощных вооружённых сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра», — написал Аракчи на своей странице в соцсети X.