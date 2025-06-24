Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 02:42
4057

Аракчи рассказал о военных операциях Тегерана против Израиля

Аракчи: Атаки Ирана против Израиля продолжались до последней минуты

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Аббас Аракчи. Обложка © Life.ru

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что военные операции иранских вооружённых сил против Израиля продолжались до последней минуты. Удары завершились в 4:00 по местному времени (3:30 по мск).

«Военные операции наших мощных вооружённых сил по наказанию Израиля за его агрессию продолжались до самой последней минуты, до 4 утра», — написал Аракчи на своей странице в соцсети X.

Иран и США договорились воздержаться от новых ударов
Иран и США договорились воздержаться от новых ударов

В предыдущем посте Аракчи отмечал, что пока нет никакого соглашения о прекращении огня или военных действий. Однако он добавил, что если Израиль прекратит «агрессию» не позднее 4:00 по местному времени, то Тегеран больше не будет наносить удары. Напомним, что ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о договорённости Израиля и Ирана о прекращении огня.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar