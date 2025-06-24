ЦАХАЛ сообщает о запуске ракет из Ирана, ведётся их перехват

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск ракет с территории Ирана, направленных в сторону Израиля. Системы обороны работают над нейтрализацией угрозы. Об этом сообщила пресс-службе ведомства.

«После получения сигнала тревоги населению предписано войти в защищённое помещение и оставаться там до дальнейших распоряжений. Покидать защищённое помещение разрешается только после получения чёткого указания. Продолжайте следовать указаниям командования тыла», — говорится в сообщении.