Перемирие – всё: Израиль готовится нанести мощные удары по Ирану
Министр обороны Израиля заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном
Обложка © РИА Новости
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня, и поручил армии нанести мощные удары по Тегерану.
«В связи с полным нарушением Ираном режима прекращения огня, объявленного президентом США, и запуском ракет в сторону Израиля, я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные действия по атаке на Тегеран», — приводят слова Каца местные СМИ.
При этом ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что уже после объявления перемирия зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана.
Напомним, в июне 2025 года конфликт между Израилем и Ираном резко обострился. 13 июня Израиль начал воздушные удары по иранским ядерным и военным объектам, уничтожив часть инфраструктуры и ликвидировав ключевых командиров и учёных-ядерщиков. Иран ответил ракетными атаками по израильским городам. К конфликту присоединились США, 21 июня нанеся удары по трём иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз, Исфахан) и заявив о «полном уничтожении» их мощностей. Позже Доальд Трамп объявил о прекращении огня, призвав стороны его соблюдать. Перемирие начало действовать 24 июня.