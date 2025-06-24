Перемирие – всё: Израиль готовится нанести мощные удары по Ирану

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня, и поручил армии нанести мощные удары по Тегерану.

«В связи с полным нарушением Ираном режима прекращения огня, объявленного президентом США, и запуском ракет в сторону Израиля, я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные действия по атаке на Тегеран», — приводят слова Каца местные СМИ.