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Регион
24 июня, 08:04
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Перемирие – всё: Израиль готовится нанести мощные удары по Ирану

Министр обороны Израиля заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Иран нарушил режим прекращения огня, и поручил армии нанести мощные удары по Тегерану.

«В связи с полным нарушением Ираном режима прекращения огня, объявленного президентом США, и запуском ракет в сторону Израиля, я поручил Армии обороны Израиля в координации с премьер-министром продолжить интенсивные действия по атаке на Тегеран», — приводят слова Каца местные СМИ.

При этом ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что уже после объявления перемирия зафиксировала новую ракетную атаку со стороны Ирана.

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Напомним, в июне 2025 года конфликт между Израилем и Ираном резко обострился. 13 июня Израиль начал воздушные удары по иранским ядерным и военным объектам, уничтожив часть инфраструктуры и ликвидировав ключевых командиров и учёных-ядерщиков. Иран ответил ракетными атаками по израильским городам. К конфликту присоединились США, 21 июня нанеся удары по трём иранским ядерным объектам (Фордо, Натанз, Исфахан) и заявив о «полном уничтожении» их мощностей. Позже Доальд Трамп объявил о прекращении огня, призвав стороны его соблюдать. Перемирие начало действовать 24 июня.

Александра Вишнякова
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