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24 июня, 12:33

Трамп заявил о невозможности восстановления Ираном ядерных объектов

Трамп: Ирану не удастся восстановить ядерные объекты после удара США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги ударов по иранским ядерным объектам. По его словам, Тегеран потерял критически важные мощности без шансов на восстановление. Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social.

«Иран никогда не восстановит свои ядерные объекты», — написал американский лидер.

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Напомним, минувшей ночью Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Оно вступило в силу около 7:00 утра 24 июня по московскому времени. По словам американского лидера, запросы об этом они направили практически одновременно. Однако вскоре Израиль заявил о нарушении перемирия со стороны Ирана и начал подготовку к ответным действиям.

Милена Скрипальщикова
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