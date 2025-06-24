«Немедленно верните пилотов домой»: Трамп призвал Израиль не бомбить Иран

Израилю следует проявлять сдержанность и не прибегать к бомбардировкам Ирана. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьёзным нарушением. Верните своих пилотов домой, немедленно!» — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.