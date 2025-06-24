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24 июня, 11:47

«Немедленно верните пилотов домой»: Трамп призвал Израиль не бомбить Иран

Трамп предостерёг Израиль от нанесения бомбовых ударов по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Израилю следует проявлять сдержанность и не прибегать к бомбардировкам Ирана. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

«Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьёзным нарушением. Верните своих пилотов домой, немедленно!» — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Трамп недоволен нарушением перемирия Ирана и Израиля
Трамп недоволен нарушением перемирия Ирана и Израиля

Напомним, минувшей ночью Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Оно вступило в силу около 7:00 утра 24 июня по московскому времени. По словам американского лидера, запросы об этом они направили практически одновременно. Однако вскоре Израиль заявил о нарушении перемирия со стороны Ирана и начал подготовку к ответным действиям.

Наталья Демьянова
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