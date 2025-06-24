Трамп недоволен нарушением перемирия Ирана и Израиля
Трамп заявил о нарушении перемирия между Ираном и Израилем
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Президент США Дональд Трамп заявил, что как Израиль, так и Иран нарушили режим прекращения огня, который был установлен в результате недавних конфликтов на Ближнем Востоке. Американский лидер остался недоволен странами, особенно Израилем. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Израиль и Иран нарушили прекращение огня, объявленное им несколькими часами ранее, и что он недоволен ни одной из стран, но особенно Израилем», — указано в статье.
Напомним, минувшей ночью Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Оно вступило в силу около 7:00 утра 24 июня по московскому времени. По словам американского лидера, запросы об этом они направили практически одновременно. Однако вскоре Израиль заявил о нарушении перемирия со стороны Ирана и начал подготовку к ответным действиям.