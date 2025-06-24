«Разминирование ситуации»: В Совфеде оценили сигналы Ирана и Израиля о прекращении огня
Сенатор Климов: Ирано-израильский конфликт едва не стал третьей мировой войной
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Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал прекращение огня между Ираном и Израилем попыткой «разминировать ситуацию, чреватую третьей мировой войной». Об этом он сообщил в беседе с «Ридусом».
Климов подчеркнул, что речь идёт не о демонстрации силы, а о деэскалации критически опасного положения. По его словам, для выхода из кризиса требовалась консолидированная политическая воля всех участников.
«Вопрос не в том, кто оказался слабым, а кто сильным. Это не телевизионное шоу, всё гораздо серьёзнее. Речь идёт о разминировании ситуации, чреватой третьей мировой войной. Положение требовало политической воли со всех сторон», — отметил он.
Сенатор подчеркнул значительные усилия России, направленные на перевод конфликта в мирное русло. Сенатор выразил надежду, что сигналы о прекращении огня будут реализованы, и здравый смысл в итоге возобладает, отводя регион от опасной черты.
«Если все эти сигналы о прекращении огня действительно реализуются, это очень хорошо. Значит, здравый смысл возьмёт верх», — заключил он.
Напомним, что президент США заявил, что война между Ираном и Израилем закончена, а стороны сумели договориться о прекращении огня. По словам американского лидера, запросы об этом они направили практически одновременно. Примечательно, что о своей победе и разгроме противника объявил как Тегеран, так и Тель-Авив.