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Регион
24 июня, 10:09

«Разминирование ситуации»: В Совфеде оценили сигналы Ирана и Израиля о прекращении огня

Сенатор Климов: Ирано-израильский конфликт едва не стал третьей мировой войной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed Mohsin Ali

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed Mohsin Ali

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал прекращение огня между Ираном и Израилем попыткой «разминировать ситуацию, чреватую третьей мировой войной». Об этом он сообщил в беседе с «Ридусом».

Климов подчеркнул, что речь идёт не о демонстрации силы, а о деэскалации критически опасного положения. По его словам, для выхода из кризиса требовалась консолидированная политическая воля всех участников.

«Вопрос не в том, кто оказался слабым, а кто сильным. Это не телевизионное шоу, всё гораздо серьёзнее. Речь идёт о разминировании ситуации, чреватой третьей мировой войной. Положение требовало политической воли со всех сторон», — отметил он.

Сенатор подчеркнул значительные усилия России, направленные на перевод конфликта в мирное русло. Сенатор выразил надежду, что сигналы о прекращении огня будут реализованы, и здравый смысл в итоге возобладает, отводя регион от опасной черты.

«Если все эти сигналы о прекращении огня действительно реализуются, это очень хорошо. Значит, здравый смысл возьмёт верх», — заключил он.

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Напомним, что президент США заявил, что война между Ираном и Израилем закончена, а стороны сумели договориться о прекращении огня. По словам американского лидера, запросы об этом они направили практически одновременно. Примечательно, что о своей победе и разгроме противника объявил как Тегеран, так и Тель-Авив.

Владимир Озеров
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