«Разминирование ситуации»: В Совфеде оценили сигналы Ирана и Израиля о прекращении огня

Заместитель председателя Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов назвал прекращение огня между Ираном и Израилем попыткой «разминировать ситуацию, чреватую третьей мировой войной». Об этом он сообщил в беседе с «Ридусом».

Климов подчеркнул, что речь идёт не о демонстрации силы, а о деэскалации критически опасного положения. По его словам, для выхода из кризиса требовалась консолидированная политическая воля всех участников.

«Вопрос не в том, кто оказался слабым, а кто сильным. Это не телевизионное шоу, всё гораздо серьёзнее. Речь идёт о разминировании ситуации, чреватой третьей мировой войной. Положение требовало политической воли со всех сторон», — отметил он.

Сенатор подчеркнул значительные усилия России, направленные на перевод конфликта в мирное русло. Сенатор выразил надежду, что сигналы о прекращении огня будут реализованы, и здравый смысл в итоге возобладает, отводя регион от опасной черты.