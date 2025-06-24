«Заставили врага пожалеть»: Иран заявил о своей победе над Израилем
Совет безопасности Ирана объявил о победе над Израилем
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Иран заявил о своей победе в противостоянии с Израилем, утверждая, что добился капитуляции противника и прекращения агрессивных действий с его стороны. Об этом официально объявил Высший совет национальной безопасности Исламской Республики, чьи слова передаёт Al Jazeera.
В сообщении отмечается, что Тегеран вынудил противника признать поражение, однако иранские вооружённые силы сохраняют полную готовность к решительному и болезненному ответу на любые возможные враждебные действия со стороны оппонента.
«Божественным даром <...> стала победа, заставившая врага сожалеть, признать поражение и в одностороннем порядке прекратить свою агрессию», — говорится в сообщении.
Напомним, 13 июня израильская авиация нанесла серию ударов по стратегическим объектам Ирана, включая ядерные и военные центры. В результате атак была повреждена инфраструктура, а также погибли высокопоставленные военные командиры и специалисты ядерной программы. В ответ Иран осуществил ракетные обстрелы, после чего к противостоянию подключились Соединённые Штаты. Американские военные нанесли удары по трём ключевым объектам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. По заявлениям представителей Пентагона, эти удары полностью вывели из строя указанные объекты. 23 июня президент США Дональд Трамп объявил о достижении договорённости о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день, 24 июня. Это решение было согласовано со всеми сторонами конфликта.