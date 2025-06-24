«Заставили врага пожалеть»: Иран заявил о своей победе над Израилем

Иран заявил о своей победе в противостоянии с Израилем, утверждая, что добился капитуляции противника и прекращения агрессивных действий с его стороны. Об этом официально объявил Высший совет национальной безопасности Исламской Республики, чьи слова передаёт Al Jazeera.

В сообщении отмечается, что Тегеран вынудил противника признать поражение, однако иранские вооружённые силы сохраняют полную готовность к решительному и болезненному ответу на любые возможные враждебные действия со стороны оппонента.