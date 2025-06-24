«Масло в огонь»: Песков заявил о странах, которые хотят ухудшить отношения Москвы и Тегерана
Песков: Есть много желающих подпортить отношения РФ и Ирана
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В условиях нарастающего конфликта на Ближнем Востоке пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наличии множества заинтересованных сторон, стремящихся ухудшить отношения между Россией и Ираном. Эти комментарии были сделаны в ответ на утверждения ряда аналитиков, которые заявили, что Москва якобы не сделала всего возможного для поддержки Тегерана в текущем конфликте
«Безусловно, таких рассуждений много. Очень много желающих использовать ситуацию [на Ближнем Востоке] для того, чтобы подлить масла в огонь, чтобы подпортить партнерские отношения между Москвой и Тегераном. Это понятно», — Песков.
В июне 2025 года конфликт между Израилем и Ираном значительно обострился. 13 июня Израиль начал серию воздушных атак на иранские ядерные и военные объекты, в результате чего была разрушена часть инфраструктуры, а также ликвидированы важные командиры и ядерные учёные. В ответ Иран осуществил ракетные обстрелы израильских городов. К конфликту подключились Соединённые Штаты, которые 21 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам и объявили о «полном уничтожении» их возможностей. Позже Дональд Трамп призвал к прекращению огня и призвал стороны соблюдать его. Перемирие вступило в силу 24 июня. Однако спустя несколько часов в Израиле заявили о новых атаках со стороны Ирана.