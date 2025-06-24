В условиях нарастающего конфликта на Ближнем Востоке пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о наличии множества заинтересованных сторон, стремящихся ухудшить отношения между Россией и Ираном. Эти комментарии были сделаны в ответ на утверждения ряда аналитиков, которые заявили, что Москва якобы не сделала всего возможного для поддержки Тегерана в текущем конфликте