В Кремле рассказали, получил ли Путин письмо от верховного лидера Ирана
Песков заявил, что Арагчи не передавал Путину письменного послания от Хаменеи
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Во время недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Ирана Аббас Арагчи не вручал российскому лидеру письменного послания от верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Никакого письменного документа не было. То, что были определённые, скажем так, посылы со стороны иранского руководства — да, это так», — заявил он.
Напомним, накануне в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Аббасом Аракчи. Она носила символический и коммуникационный характер. В условиях резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке важно было передать друг другу сигналы и получить актуальную информацию. Конкретных решений или договорённостей по итогам переговоров не планировалось.