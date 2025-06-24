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24 июня, 09:20

В Кремле рассказали, получил ли Путин письмо от верховного лидера Ирана

Песков заявил, что Арагчи не передавал Путину письменного послания от Хаменеи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Во время недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Ирана Аббас Арагчи не вручал российскому лидеру письменного послания от верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никакого письменного документа не было. То, что были определённые, скажем так, посылы со стороны иранского руководства — да, это так», — заявил он.

В Кремле рассказали о важной детали в переговорах Путина и главы МИД Ирана
В Кремле рассказали о важной детали в переговорах Путина и главы МИД Ирана

Напомним, накануне в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с Аббасом Аракчи. Она носила символический и коммуникационный характер. В условиях резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке важно было передать друг другу сигналы и получить актуальную информацию. Конкретных решений или договорённостей по итогам переговоров не планировалось.

Ольга Сливченко
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