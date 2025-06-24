В Кремле рассказали, получил ли Путин письмо от верховного лидера Ирана

Во время недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Ирана Аббас Арагчи не вручал российскому лидеру письменного послания от верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом проинформировал журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Никакого письменного документа не было. То, что были определённые, скажем так, посылы со стороны иранского руководства — да, это так», — заявил он.