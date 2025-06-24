Израиль заявил о выполнении задач в Иране и соглашении о прекращении огня

Израиль заявил об устранении «двойной экзистенциальной угрозы» в ходе проведения операции в Иране, нейтрализовав иранские ракетную и ядерную программы. Канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху сообщила, что в связи с этим Израиль принял предложение США о прекращении огня.

«В свете достижения целей операции в полной координации с президентом [США Дональдом] Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня», — говорится в заявлении.

Напомним, в июне 2025 года конфликт между Израилем и Ираном резко обострился. 13 июня Израиль начал воздушные удары по иранским ядерным и военным объектам. В ответ на ракетные атаки Ирана по израильским городам, США 21 июня нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане, заявив о полном уничтожении их потенциала. Президент США Дональд Трамп, несмотря на первоначальные призывы к дипломатии, затем поддержал эскалацию конфликта, угрожая Ирану дальнейшими ударами. Однако 23 июня он неожиданно объявил о прекращении огня, призвав обе стороны к его соблюдению.