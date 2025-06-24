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24 июня, 13:59

«Твиты бессильны»: Политолог заявил, что Трамп не сможет сместить Хаменеи

Политолог Маркелов: Трамп не сможет добиться смены власти в Иране

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Амбиции президента США Дональда Трампа по смене верховного лидера Ирана Али Хаменеи обречены на провал. Такое мнение в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» высказал политолог Сергей Маркелов.

«Смена власти в Иране нереализуема, потому что такое им не дадут сделать. 99% из 100 опубликованных твитов Трампа — очередные его замахи. Он сделал, как сам считает, великий удар по ядерным объектам Ирана. На самом деле, это никто не подтвердил. Значит, отсюда вывод: он ничего не разрушил», — уточнил эксперт.

По мнению политолога, ключевое условие для любых перемен в Иране — это поддержка населения. Хотя свергнуть нынешний режим не выглядит непосильной задачей, основной вызов заключается в контроле над последствиями. Трамп, чья политика часто не приводила к желаемым результатам (например, по Украине или России), вряд ли сможет управлять хаосом после возможной смены власти.

Даже если режим в Иране изменится, это лишь породит новые проблемы, которые не решить простыми постами в соцсетях, как это любит делать Трамп, заключил Маркелов.

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Ранее президент США заявил, что иранцы должны сменить правящий режим в стране, поскольку его политики не в состоянии «сделать Иран снова великим». Кстати, об этом он написал в своей любимой соцсети Truth Social. Тем временем в Европе, как и в США, обсуждают, кто сможет заменить лидера Исламской Республики.

Владимир Озеров
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