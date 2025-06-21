В США и Европе тайно обсуждают замену лидера Ирана Хаменеи

Дипломаты США и стран Евросоюза обсуждают возможные кандидатуры на пост лидера Ирана после свержения нынешней власти. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на собственные источники. В частности, обсуждается вопрос о том, насколько нынешние власти, возглавляемые 86-летним верховным руководителем Али Хаменеи, способны эффективно управлять страной.