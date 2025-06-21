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21 июня, 07:05

В США и Европе тайно обсуждают замену лидера Ирана Хаменеи

CBS: Дипломаты США и ЕС обсуждают, кто сможет заменить лидера Ирана Али Хаменеи

Али Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Али Хаменеи. Обложка © Wikipedia / Khamenei.ir

Дипломаты США и стран Евросоюза обсуждают возможные кандидатуры на пост лидера Ирана после свержения нынешней власти. Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на собственные источники. В частности, обсуждается вопрос о том, насколько нынешние власти, возглавляемые 86-летним верховным руководителем Али Хаменеи, способны эффективно управлять страной.

«Они обсуждают, можно ли обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также возможные экологические и медицинские последствия для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам», — сообщает телеканал.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил возможность устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявив, что это не обострит, а прекратит текущий конфликт между двумя странами. Кремль подверг критике эти заявления. В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что руководство страны не рассматривает Хаменеи в качестве цели для атак, и свержение власти в Тегеране не входит в стратегические планы Израиля.

Наталья Афонина
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