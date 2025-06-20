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19 июня, 22:50

В Кремле прокомментировали возможное устранение Али Хаменеи

Песков: Реакция Москвы на возможное убийство Хаменеи будет негативной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Москва крайне резко отреагирует на возможное убийство высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

«Очень отрицательно, мы это решительно осудим», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о возможности нанесения удара по Хаменеи. По его мнению, такая акция не приведёт к эскалации, а, напротив, разрешит конфликт. Президент США Дональд Трамп ранее отказался от физического устранения или насильственной смены верховного лидера Ирана из-за непредсказуемых последствий.

Тимур Хингеев
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