Шахзаде Ирана указал на настоящего предателя в конфликте с Израилем

Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви увидел в обострении израильско-иранского конфликта возможность активизировать свои усилия по свержению действующего режима в Иране, призвав соотечественников к восстанию. Его слова приводит издание Financial Times.

Пехлеви, проживающий в эмиграции, десятилетиями стремится к падению исламской республики, установленной после революции 1979 года. Однако его политическое влияние остаётся ограниченным: критики отмечают отсутствие консолидированной оппозиции и недостаточную внутреннюю поддержку. Несмотря на некоторую популярность, обусловленную ностальгией по временам правления его отца, масштабы этой поддержки остаются спорными.

Предыдущая попытка оппозиции использовать протесты 2022 года под лозунгом «Женщина, жизнь, свобода» оказалась безуспешной из-за внутренних разногласий и жёсткого подавления со стороны властей.

Хотя нынешняя военная операция Израиля создаёт серьёзные вызовы для теократического правительства, эксперты сомневаются в способности разрозненной оппозиции воспользоваться этой ситуацией. Сам Пехлеви заявил, что иранцы «достаточно проницательны», чтобы понимать: всё происходящее — не «война Израиля с Ираном».