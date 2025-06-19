Министр обороны Израиля назвал одной из целей атаки на Иран убийство Хаменеи

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи является прямой целью израильской операции. По его словам, Иерусалим не намерен терпеть существование режима, который угрожает уничтожением еврейского государства. Об этом сообщило издание Ynet.

Кац провёл параллель между верховным лидером Ирана и Адольфом Гитлером, подчеркнув, что, по его мнению, такому человеку не место в мире.

«Диктатор, подобный Хаменеи, который возглавляет Иран и хочет уничтожить Израиль, не может продолжать существовать», — заявил он.