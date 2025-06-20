Путин надеется, что угрозы Израиля в адрес Хаменеи останутся на уровне риторики
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Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что угрозы со стороны Израиля в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи никогда не будут реализованы. Об этом российский лидер сказал в ходе ПМЭФ, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.
«Мне бы очень хотелось, чтобы такие вещи оставались на уровне риторики. Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности другой. Это ответ, казалось бы, в целом, но нет — это практическая политика РФ», — пояснил глава государства.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По его словам, это не обострит, а прекратит нынешнее противостояние между двумя странами. В Кремле подобные заявления Нетаньяху резко раскритиковали. В свою очередь израильский президент Ицхак Герцог заявил, что руководство страны не рассматривает Хаменеи в качестве объекта для нанесения ударов. По его словам, свержение власти в Тегеране не входит в стратегические планы Израиля.