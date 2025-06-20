Толкает мир к катастрофе: Мадуро «диагностировал» у Нетаньяху «гитлеровский делирий»

Разум израильского премьера Биньямина Нетаньяху застилает «гитлеровский делирий», который заставляет его вести человечество к третьей мировой войне. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телеканала VTV.

«Сегодня Нетаньяху заявил, что Израиль меняет облик мира своей войной против Ирана. Он сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий», — сказал Мадуро.

Глава Венесуэлы призвал политиков, включая президента РФ Владимира Путина, главу КНР Си Цзиньпина, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и других глав государств Ближнего Востока, а также ООН, немедленно вмешаться. По его мнению, они в силах «остановить безумие» и не дать случиться «ядерной катастрофе», которая станет трагедией для всего человечества.