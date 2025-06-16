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Регион
16 июня, 11:15

Чревато третьей мировой: Медведчук призвал Трампа не идти на поводу у Зеленского и Нетаньяху

Медведчук: Зеленский и Нетаньяху пытаются втянуть Трампа в военные конфликты

Обложка © Wikipedia / Avi Ohayon, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Gints Ivuskans

Обложка © Wikipedia / Avi Ohayon, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Gints Ivuskans

Киев и Тель-Авив намеренно пытаются втянуть Вашингтон в военные конфликты на своей стороне. На это указал экс-руководитель запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук. Его заявление появилось на сайте движения «Другая Украина».

Медведчук утверждает, что Украина и Израиль используют схожую тактику эскалации для усиления своих переговорных позиций. Он привёл в пример атаки на российские аэродромы и удар Израиля по Ирану, которые, по его мнению, преследуют цель вовлечения США в конфликты.

«Израиль действует по схеме [Владимира] Зеленского. Удар Израиля по Ирану был сделан из соображений «усиления переговорной позиции», Киев тоже атаковал российские стратегические аэродромы по тем же причинам. Зеленскому не нужны были переговоры, он хочет втянуть США в конфликт с Россией любым способом. Сегодня Зеленский публично требует от [президента Штатов Дональда] Трампа шагов против России», — пишет политик.

Медведчук добавил, что финансирование Украины и поставки оружия фактически делают США стороной конфликта. Более того, считает политик, это может привести мир на порог третьей мировой войны.

По мнению экс-главы ОПЗЖ, Трамп попал в ловушку между Тель-Авивом и Киевом. Хорошим решением для Вашингтона в этой ситуации будет «равноудалённая» от обоих конфликтов позиция и приверженность поиску дипломатических, а не военных решений.

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Напомним, что ранее глава Штатов предложил Ирану и Израилю заключить мирное соглашение, которое, в его представлении, может стабилизировать обстановку на Ближнем Востоке. При этом американский лидер всячески подчёркивает, что Вашингтон не является стороной конфликта, но в то же время не исключает, что в будущем США могут вмешаться.

Что касается конфликта на Украине, то администрация президента Штатов подтвердила его участие в саммите G7, который проходит с 15 по 17 июня в Канаде. Также в Белом доме заявили, что Трамп встретится с Зеленским.

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Юрий Лысенко
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