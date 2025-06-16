ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 05:16

Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7

Белый дом: Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7 в Канаде

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

На полях саммита G7 в Канаде президент США Дональд Трамп проведёт двусторонние встречи с Владимиром Зеленским, президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома, его слова приводит пресс-пул главы вашингтонской администрации.

В саммите также примут участие Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. По словам представителя Белого дома, в рамках саммита G7 у американского лидера запланированы «двусторонние встречи с Карни, Зеленским и Шейнбаум».

Лебединая песнь Зеленского: На Украине заявили о сближении Путина и Трампа
Лебединая песнь Зеленского: На Украине заявили о сближении Путина и Трампа

Ранее стало известно, что Дональд Трамп действительно станет участником саммита G7. Мероприятие проходит с 15 по 17 июня в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта). Об этом ранее также официально сообщал пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Великобритания
  • Германия
  • Канада
  • Франция
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar