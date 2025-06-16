Трамп встретится с Зеленским на полях саммита G7

На полях саммита G7 в Канаде президент США Дональд Трамп проведёт двусторонние встречи с Владимиром Зеленским, президентом Мексики Клаудией Шейнбаум и премьер-министром Канады Марком Карни. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома, его слова приводит пресс-пул главы вашингтонской администрации.

В саммите также примут участие Великобритания, Германия, Италия, Франция и Япония. По словам представителя Белого дома, в рамках саммита G7 у американского лидера запланированы «двусторонние встречи с Карни, Зеленским и Шейнбаум».