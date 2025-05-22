В Белом доме подтвердили визит Трампа на июньский саммит G7 в Канаде

Американский президент Дональд Трамп поедет на саммит «Большой семёрки», который состоится в июне в канадском курортном районе Кананаскис (провинция Альберта). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Президент Трамп отправится на саммит лидеров стран Группы семи в Канаду, который пройдёт с 15 по 17 июня», — сказала она.

Ранее в американской прессе появились сообщения о том, что американский президент хотел бы построить более доверительные отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. В связи с этим в Белом доме могут попытаться устроить личную встречу лидеров как можно скорее.