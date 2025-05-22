Мечтающий о дружбе Трамп торопит команду с организацией саммита с Путиным

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы их отношения с российским лидером Владимиром Путиным стали более доверительными. Белый дом, вероятно, будет стремиться организовать личную встречу глав двух стран. Он поторопил своих советников с организацией саммита, сообщает журнал Atlantic со ссылкой на американских чиновников.

«Трамп всё ещё хочет установить более тесные связи с Путиным, и Белый дом, скорее всего, скоро снова рассмотрит возможность встречи», — сказано в материале.