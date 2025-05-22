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22 мая, 14:54

Мечтающий о дружбе Трамп торопит команду с организацией саммита с Путиным

Atlantic: Трамп хочет более близких отношений с Путиным, США продумывают встречу

Обложка © kremlin.ru

Обложка © kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп хотел бы, чтобы их отношения с российским лидером Владимиром Путиным стали более доверительными. Белый дом, вероятно, будет стремиться организовать личную встречу глав двух стран. Он поторопил своих советников с организацией саммита, сообщает журнал Atlantic со ссылкой на американских чиновников.

«Трамп всё ещё хочет установить более тесные связи с Путиным, и Белый дом, скорее всего, скоро снова рассмотрит возможность встречи», — сказано в материале.

По словам инсайдеров, их встреча вряд ли будет всецело посвящена переговорам по Украине, ведь Трампу больше всего интересен бизнес. Посему главы государств будут обсуждать торговую сделку, в которую войдут российские редкоземельные ископаемые.

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Напомним, что последняя телефонная беседа между Путиным и Трампом состоялась 19 мая. Она продлилась более двух часов. СМИ сообщили, что после этого американский лидер решил отказаться от идеи перемирия на Украине. Кроме того, глава Госдепа Рубио заявил, что США и РФ обсуждают дату возможной встречи политиков.

Владимир Озеров
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