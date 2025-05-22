Стало известно, о чём Макрон и Стармер отчаянно молили Трампа перед его звонком Путину

Европейские лидеры, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер опасаются, что Москва и Вашингтон разработают план по завершению украинского конфликта и заключению мира без их участия. Именно поэтому главы этих стран названивали главе США Дональду Трампу перед его созвоном с российским президентом Владимиром Путиным, считает политолог Сергей Станкевич.

«И сейчас звонил Стармер, звонил Макрон, они хотели до разговора Трампа с Путиным обязательно передать американскому президенту, может быть, даже отчаянную просьбу: мол, не выдавай, батюшка, ни в коем случае, пропадём», — предположил эксперт в разговоре с «Царьградом».