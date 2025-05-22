Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 11:49

Стало известно, о чём Макрон и Стармер отчаянно молили Трампа перед его звонком Путину

Политолог Станкевич: В Европе боятся, что Трамп и Путин сообща закончат конфликт

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Европейские лидеры, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер опасаются, что Москва и Вашингтон разработают план по завершению украинского конфликта и заключению мира без их участия. Именно поэтому главы этих стран названивали главе США Дональду Трампу перед его созвоном с российским президентом Владимиром Путиным, считает политолог Сергей Станкевич.

«И сейчас звонил Стармер, звонил Макрон, они хотели до разговора Трампа с Путиным обязательно передать американскому президенту, может быть, даже отчаянную просьбу: мол, не выдавай, батюшка, ни в коем случае, пропадём», — предположил эксперт в разговоре с «Царьградом».

Политолог напомнил, что европейские лидеры не впервые сбиваются в стаю, чтобы позвонить главе США. В прошлый раз они пытались втянуть хозяина Белого дома в ультиматум Москве с требованием прекратить огонь в зоне СВО и угрозой новых санкций.

«Человеческие качества»: Психолог объяснила слова Трампа о комплименте Путина первой леди США
«Человеческие качества»: Психолог объяснила слова Трампа о комплименте Путина первой леди США

Напомним, 19 мая между Владимиром Путиным и его американским визави состоялся телефонный разговор. Лидеры общались более двух часов, Life.ru публиковал полное заявление президента России по итогам беседы. Позже глава США рассказал о забавном моменте в диалоге — речь шла о его супруге Мелании Трамп. Владимир Путин сказал собеседнику, что в России к нему относятся с уважением, но Меланию в нашей стране любят больше.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Франция
  • Великобритания
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Эмманюэль Макрон
  • Кир Стармер
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar