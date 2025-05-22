Стало известно, о чём Макрон и Стармер отчаянно молили Трампа перед его звонком Путину
Политолог Станкевич: В Европе боятся, что Трамп и Путин сообща закончат конфликт
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Европейские лидеры, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер опасаются, что Москва и Вашингтон разработают план по завершению украинского конфликта и заключению мира без их участия. Именно поэтому главы этих стран названивали главе США Дональду Трампу перед его созвоном с российским президентом Владимиром Путиным, считает политолог Сергей Станкевич.
«И сейчас звонил Стармер, звонил Макрон, они хотели до разговора Трампа с Путиным обязательно передать американскому президенту, может быть, даже отчаянную просьбу: мол, не выдавай, батюшка, ни в коем случае, пропадём», — предположил эксперт в разговоре с «Царьградом».
Политолог напомнил, что европейские лидеры не впервые сбиваются в стаю, чтобы позвонить главе США. В прошлый раз они пытались втянуть хозяина Белого дома в ультиматум Москве с требованием прекратить огонь в зоне СВО и угрозой новых санкций.
Напомним, 19 мая между Владимиром Путиным и его американским визави состоялся телефонный разговор. Лидеры общались более двух часов, Life.ru публиковал полное заявление президента России по итогам беседы. Позже глава США рассказал о забавном моменте в диалоге — речь шла о его супруге Мелании Трамп. Владимир Путин сказал собеседнику, что в России к нему относятся с уважением, но Меланию в нашей стране любят больше.