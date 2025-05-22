«Человеческие качества»: Психолог объяснила слова Трампа о комплименте Путина первой леди США

Президент США Дональд Трамп после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным раскрыл, что в разговоре упоминалась его жена Мелания совершенно не случайно, уверена психолог Марианна Абравитова. По её словам, хозяин Белого дома стремился показать всему миру человеческие качества главы РФ.

Эксперт отметила, что республиканец хочет добиться завершения конфликта на Украине, поэтому решил показать Путина не только как лидера великой державы, но и как простого человека, способного шутить и ценить красоту и личность женщины. Президент США представил своего российского коллегу как доброго и позитивного человека с хорошим чувством юмора.