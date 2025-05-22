«Человеческие качества»: Психолог объяснила слова Трампа о комплименте Путина первой леди США
Психолог Абравитова: Трамп после беседы с Путиным упомянул Меланию неслучайно
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Президент США Дональд Трамп после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным раскрыл, что в разговоре упоминалась его жена Мелания совершенно не случайно, уверена психолог Марианна Абравитова. По её словам, хозяин Белого дома стремился показать всему миру человеческие качества главы РФ.
Эксперт отметила, что республиканец хочет добиться завершения конфликта на Украине, поэтому решил показать Путина не только как лидера великой державы, но и как простого человека, способного шутить и ценить красоту и личность женщины. Президент США представил своего российского коллегу как доброго и позитивного человека с хорошим чувством юмора.
«Трамп хотел продемонстрировать человеческие качества нашего Владимира Владимировича. <...> Потому что знает, что такие вкрапления, такие нюансы, очень важны и играют большую психологическую роль», — подчеркнула собеседница сайта MK.ru.
Напомним, что 19 мая Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Беседа президентов длилась более двух часов. Life.ru опубликовал полное заявление российского лидера по итогам разговора с американским коллегой. Помимо политики в беседе речь зашла и о Мелании Трамп. Путин рассказал республиканцу, что его супруга очень нравится россиянам. Эти слова вызвали живую реакцию хозяина Белого дома.