«Побочный эффект»: Президент Израиля высказался о ликвидации Хаменеи

Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что руководство страны не рассматривает лидера Ирана Али Хаменеи в качестве объекта для нанесения ударов. Кроме того, по его словам, свержение власти в Тегеране не входит в стратегические планы Израиля.

«Хаменеи не является нашей целью, и у нас нет цели сменить режим... Но очевидно, что это стало бы побочным эффектом, который привёл бы к значительным историческим последствиям, которые пошли бы на пользу народу Ирана», — цитирует президента Axel Springer.