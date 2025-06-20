Иран и Израиль
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Регион
20 июня, 01:19

«Побочный эффект»: Президент Израиля высказался о ликвидации Хаменеи

Президент Израиля Герцог: Али Хаменеи не входит в список целей

Ицхак Герцог. Обложка © Wikipedia / DeadSasha

Ицхак Герцог. Обложка © Wikipedia / DeadSasha

Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что руководство страны не рассматривает лидера Ирана Али Хаменеи в качестве объекта для нанесения ударов. Кроме того, по его словам, свержение власти в Тегеране не входит в стратегические планы Израиля.

«Хаменеи не является нашей целью, и у нас нет цели сменить режим... Но очевидно, что это стало бы побочным эффектом, который привёл бы к значительным историческим последствиям, которые пошли бы на пользу народу Ирана», — цитирует президента Axel Springer.

По словам главы государства, израильское руководство не исключает возможности урегулирования конфликта при помощи переговоров. Он также прокомментировал вероятность того, что Соединённые Штаты могут не поддержать Тель-Авив в случае эскалации.

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Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нанесение удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи не обострит, а прекратит нынешнее противостояние между двумя странами. А ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва ликвидацию аятоллы Али Хаменеи воспримет крайне негативно.

Тимур Хингеев
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