«Побочный эффект»: Президент Израиля высказался о ликвидации Хаменеи
Президент Израиля Герцог: Али Хаменеи не входит в список целей
Ицхак Герцог. Обложка © Wikipedia / DeadSasha
Израильский президент Ицхак Герцог заявил, что руководство страны не рассматривает лидера Ирана Али Хаменеи в качестве объекта для нанесения ударов. Кроме того, по его словам, свержение власти в Тегеране не входит в стратегические планы Израиля.
«Хаменеи не является нашей целью, и у нас нет цели сменить режим... Но очевидно, что это стало бы побочным эффектом, который привёл бы к значительным историческим последствиям, которые пошли бы на пользу народу Ирана», — цитирует президента Axel Springer.
По словам главы государства, израильское руководство не исключает возможности урегулирования конфликта при помощи переговоров. Он также прокомментировал вероятность того, что Соединённые Штаты могут не поддержать Тель-Авив в случае эскалации.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нанесение удара по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи не обострит, а прекратит нынешнее противостояние между двумя странами. А ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва ликвидацию аятоллы Али Хаменеи воспримет крайне негативно.