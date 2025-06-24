«Надо быть снисходительными»: Слуцкий оправдал Трампа, который выругался матом из-за Израиля с Ираном

Глава ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот, используя нецензурное выражение на букву «f», отреагировал на срыв перемирия между Израилем и Ираном. В интервью Life.ru российский политик предположил, что подобная реакция возможна, когда «мирового лидера выводят из равновесия».

Слуцкий — о мате Трампа. Видео © Life.ru

«Надо быть снисходительными», — отметил он.

А комментировать решения американского лидера и «конкретную линию», которая относится к ситуации между Ираном и Израилем, парламентарий отказался. По словам Слуцкого, это отдельная тема для обсуждения.