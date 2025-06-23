Для тех, кто не в партии: Лидер ЛДПР предложил создать фан-клуб Жириновского

Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создания фан-клуба Владимира Жириновского. По его замыслу, это будет открытое и неформальное объединение для людей, испытывающих уважение и симпатию к основателю ЛДПР, но не участвующих в политике.

По мнению парламентария, подобное объединение призвано сплотить людей вокруг идеи поддержания памяти о выдающемся человеке и основателе ЛДПР.

«Предлагаю так и назвать новое объединение — «Блок Жириновского». По сути, это некий фан-клуб Жириновского», — сказал Слуцкий на заседании фракции.