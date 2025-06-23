Для тех, кто не в партии: Лидер ЛДПР предложил создать фан-клуб Жириновского
Слуцкий выступил с инициативой организации фан-клуба имени Жириновского
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Председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой создания фан-клуба Владимира Жириновского. По его замыслу, это будет открытое и неформальное объединение для людей, испытывающих уважение и симпатию к основателю ЛДПР, но не участвующих в политике.
По мнению парламентария, подобное объединение призвано сплотить людей вокруг идеи поддержания памяти о выдающемся человеке и основателе ЛДПР.
«Предлагаю так и назвать новое объединение — «Блок Жириновского». По сути, это некий фан-клуб Жириновского», — сказал Слуцкий на заседании фракции.
Давно известно, что Владимир Вольфович был не только талантливым политиком, но и предсказателем, который смог заранее сделать прогнозы о событиях, произошедших после его кончины. Одно из них связано с ударами США по территории Ирана — Жириновский говорил о таком варианте ещё в 2019 году. Всё сбылось в 2025.