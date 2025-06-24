Трамп выругался словом на «f» из-за срыва перемирия между Израилем и Ираном
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Президент США Дональд Трамп резко высказался о продолжающемся противостоянии между Ираном и Израилем, а также о срыве перемирия между странами.
«Они так долго и так жестоко сражаются, что, [...], уже не знают, что делают», — заявил Трамп журналистам, употребив слово на «f».
Политик отметил, что обе стороны увязли в затяжном конфликте, потеряв из виду его первоначальные цели. Он подчеркнул, что ситуация требует немедленного вмешательства, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.
В июне 2025 года конфликт между Израилем и Ираном перешёл в острую фазу. 13 июня Израиль нанёс серию авиаударов по иранским ядерным и военным объектам, уничтожив часть инфраструктуры и ликвидировав нескольких высокопоставленных командиров. В ответ Иран запустил ракеты по израильским городам.
США поначалу отрицали причастность, однако уже 21 июня нанесли удары по трём ключевым иранским ядерным объектам — в Фордо, Натанзе и Исфахане. По заявлению Вашингтона, эти объекты были полностью выведены из строя. Президент Дональд Трамп сначала настаивал на дипломатическом урегулировании, но позже открыто поддержал эскалацию, предупредив Тегеран о новых ударах.