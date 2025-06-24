Трамп выругался словом на «f» из-за срыва перемирия между Израилем и Ираном

Президент США Дональд Трамп резко высказался о продолжающемся противостоянии между Ираном и Израилем, а также о срыве перемирия между странами.

«Они так долго и так жестоко сражаются, что, [...], уже не знают, что делают», — заявил Трамп журналистам, употребив слово на «f».

Политик отметил, что обе стороны увязли в затяжном конфликте, потеряв из виду его первоначальные цели. Он подчеркнул, что ситуация требует немедленного вмешательства, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

В июне 2025 года конфликт между Израилем и Ираном перешёл в острую фазу. 13 июня Израиль нанёс серию авиаударов по иранским ядерным и военным объектам, уничтожив часть инфраструктуры и ликвидировав нескольких высокопоставленных командиров. В ответ Иран запустил ракеты по израильским городам.