Комментируя обострение между Ираном и МАГАТЭ на брифинге, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация вызывает обеспокоенность. По его словам, агентство должно было отреагировать на действия США, но предпочло сохранить молчание, что ударило по его репутации.

«Конечно, реноме МАГАТЭ серьёзно пострадало», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что подобный разрыв в отношениях с Ираном может иметь серьёзные последствия и не может не тревожить российскую сторону.