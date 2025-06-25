В Кремле сделали заявление о репутации МАГАТЭ после ударов США по Ирану
Песков: Репутация МАГАТЭ пострадала из-за ударов США по иранским объектам
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Комментируя обострение между Ираном и МАГАТЭ на брифинге, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация вызывает обеспокоенность. По его словам, агентство должно было отреагировать на действия США, но предпочло сохранить молчание, что ударило по его репутации.
«Конечно, реноме МАГАТЭ серьёзно пострадало», — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что подобный разрыв в отношениях с Ираном может иметь серьёзные последствия и не может не тревожить российскую сторону.
Напомним, что Иран официально объявил о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. По словам представителя президиума парламента Алирезы Салими, соответствующий законопроект уже одобрен Меджлисом. Таким образом, Тегеран сделал ещё один шаг к разрыву с международным ядерным регулятором.