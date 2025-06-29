Спецпосланник США Уиткофф планирует начать переговоры с Ираном по ядерной сделке

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ближайшие дни начнёт переговоры с иранскими властями, направленные на возможное заключение соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По информации источников телеканала, ключевым вопросом обсуждения станет прекращение Ираном обогащения урана в обмен на смягчение санкций, наложенных на Тегеран. На данный момент отсутствуют детали о месте проведения переговоров и уровне представительства со стороны Исламской Республики.