Глава МИД Ирана отверг возобновление переговоров с США по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не собирается возобновлять переговоры с США по ядерной программе. В интервью телеканалу IRINN он подчеркнул, что никаких соглашений или договорённостей по этому вопросу достигнуто не было, обсуждения не проводились.

Аракчи отметил, что Иран имеет «неприятный опыт» общения с американской стороной, которая, по его словам, «предала переговоры в середине процесса». Этот опыт, подчеркнул он, будет влиять на будущие решения Тегерана.