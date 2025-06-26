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Регион
26 июня, 10:41

Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем по итогам конфликта

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран одержал победу над Израилем во время 12-дневной эскалации. Об этом политик написал в соцсети Х, поздравив свой народ с победой. Он также выразил уверенность, что Иран смог одолеть США, который нанёс удары по иранским объектам.

«Поздравляю с победой над порочным сионистским режимом», — сказал Хаменеи в обращении к нации.

Он добавил, что Израиль едва не рухнул под ударами Ирана.

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Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив его в тайной ядерной программе, после чего Тегеран начал ответные боевые действия. США встали на израильскую сторону и 22 июня ВВС Штатов атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого в Белом доме заявили, что война между Ираном и Израилем закончена, а стороны якобы сумели договориться о прекращении огня. О своей победе заявили Тегеран и Тель-Авив.

Татьяна Миссуми
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