Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем по итогам конфликта
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран одержал победу над Израилем во время 12-дневной эскалации. Об этом политик написал в соцсети Х, поздравив свой народ с победой. Он также выразил уверенность, что Иран смог одолеть США, который нанёс удары по иранским объектам.
«Поздравляю с победой над порочным сионистским режимом», — сказал Хаменеи в обращении к нации.
Он добавил, что Израиль едва не рухнул под ударами Ирана.
Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив его в тайной ядерной программе, после чего Тегеран начал ответные боевые действия. США встали на израильскую сторону и 22 июня ВВС Штатов атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого в Белом доме заявили, что война между Ираном и Израилем закончена, а стороны якобы сумели договориться о прекращении огня. О своей победе заявили Тегеран и Тель-Авив.