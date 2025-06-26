Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем по итогам конфликта

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран одержал победу над Израилем во время 12-дневной эскалации. Об этом политик написал в соцсети Х, поздравив свой народ с победой. Он также выразил уверенность, что Иран смог одолеть США, который нанёс удары по иранским объектам.