«Может случиться скоро»: Трамп спрогнозировал новую эскалацию на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп указал на риск возобновления конфликта между Израилем и Ираном, но отметил, что сейчас стороны не готовы к эскалации. Об этом он заявил в ходе своего выступления на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.

Трамп отметил, что обе стороны конфликта устали и истощены после ожесточённых боёв, но в итоге были удовлетворены прекращением активных действий. Он не исключил, что противостояние может возобновиться в будущем, возможно, даже в ближайшее время.