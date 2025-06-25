«Может случиться скоро»: Трамп спрогнозировал новую эскалацию на Ближнем Востоке
Трамп заявил о риске нового витка конфликта между Израилем и Ираном
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп указал на риск возобновления конфликта между Израилем и Ираном, но отметил, что сейчас стороны не готовы к эскалации. Об этом он заявил в ходе своего выступления на пресс-конференции в Гааге по итогам саммита НАТО.
Трамп отметил, что обе стороны конфликта устали и истощены после ожесточённых боёв, но в итоге были удовлетворены прекращением активных действий. Он не исключил, что противостояние может возобновиться в будущем, возможно, даже в ближайшее время.
«Может ли это начаться снова? Думаю, когда-нибудь может. Возможно, [это] скоро начнётся», — заявил американский лидер.
Напомним, что Израиль и Иран ранее согласовали перемирие. Обе стороны направили запросы о прекращении огня практически одновременно, и режим тишины вступил в силу около 7:00 утра 24 июня по московскому времени. Однако вскоре израильские власти обвинили Иран в нарушении договорённостей и начали подготовку к ответным мерам. В ЦАХАЛ заявили, что военная кампания против Ирана не закончена, но сейчас фокус смещён на Газу.