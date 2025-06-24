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Регион
24 июня, 18:02

В ЦАХАЛ заявили, что военная кампания против Ирана не закончена

ЦАХАЛ: Фокус внимания переместился на Газу, но кампания против Ирана не окончена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что, несмотря на продолжающееся противостояние с Ираном, израильская армия в настоящее время должна уделить приоритетное внимание операциям в секторе Газа. Он подчеркнул, что конфликт с Ираном переходит в новую стадию, но сейчас ресурсы ЦАХАЛ необходимо направить на решение задач в Газе.

«Мы завершили важную фазу, но кампания против Ирана не закончилась. <...> Теперь фокус снова переключается на Газу — на цели вернуть заложников домой и свергнуть режим ХАМАС», — заявил Замир.

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Напомним, что между Ираном и Израилем было объявлено перемирие. Оно вступило в силу 24 июня. Однако спустя несколько часов в Израиле заявили о новых атаках со стороны Ирана. Срыв перемирия вызвал у американского лидера Дональда Трампа бурные эмоции.

Полина Никифорова
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