МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах
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Агентство МАГАТЭ сообщило о новых поражениях на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе, которые произошли в результате недавних атак. Эти данные были опубликованы в заявлении, сделанном после обсуждений ситуации вокруг Ирана. Агентство уточнило, что после бомбардировки объекта в Фордо, произошедшей в воскресенье, были повреждены подъездные дороги рядом с подземным объектом, а также один из его входов.
«В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов, нанесённых до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране», — рассказали в агентстве.
В Натанзе МАГАТЭ выявило два места пробития от ударов в районе подземных залов, где ранее велось обогащение урана и хранились ядерные материалы. Исходя из сведений о содержимом этих залов, агентство выразило опасения, что удары могли привести к локальному загрязнению и химическим рискам.
Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал к прекращению огня и попросил Иран и Израиль соблюдать его. Перемирие вступило в силу 24 июня. Однако спустя несколько часов в Израиле заявили о новых атаках со стороны Ирана. Срыв перемирия вызвал у американского лидера бурные эмоции.