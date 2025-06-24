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Регион
24 июня, 17:09

МАГАТЭ зафиксировало новые поражения на иранских ядерных объектах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Агентство МАГАТЭ сообщило о новых поражениях на иранских ядерных объектах в Фордо и Натанзе, которые произошли в результате недавних атак. Эти данные были опубликованы в заявлении, сделанном после обсуждений ситуации вокруг Ирана. Агентство уточнило, что после бомбардировки объекта в Фордо, произошедшей в воскресенье, были повреждены подъездные дороги рядом с подземным объектом, а также один из его входов.

«В дополнение к подробной оценке, представленной Совету управляющих МАГАТЭ в понедельник, агентство также зафиксировало новые точки поражения на ядерных объектах в Фордо и Натанзе в результате ударов, нанесённых до сегодняшних заявлений о ситуации в Иране», — рассказали в агентстве.

В Натанзе МАГАТЭ выявило два места пробития от ударов в районе подземных залов, где ранее велось обогащение урана и хранились ядерные материалы. Исходя из сведений о содержимом этих залов, агентство выразило опасения, что удары могли привести к локальному загрязнению и химическим рискам.

МАГАТЭ отчиталось об ущербе на ядерных объектах Ирана после ударов США
МАГАТЭ отчиталось об ущербе на ядерных объектах Ирана после ударов США

Напомним, что президент США Дональд Трамп призвал к прекращению огня и попросил Иран и Израиль соблюдать его. Перемирие вступило в силу 24 июня. Однако спустя несколько часов в Израиле заявили о новых атаках со стороны Ирана. Срыв перемирия вызвал у американского лидера бурные эмоции.

Полина Никифорова
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