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Регион
26 июня, 10:53

Хаменеи заявил, что Иран разгромил не только Израиль, но и США

Хаменеи заявил, что Иран победил в противостоянии с Соединёнными Штатами

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к народу торжественно заявил о победе своей страны в противостоянии с Соединёнными Штатами. По его словам, исламское государство стало триумфатором в борьбе с американским режимом в целом.

«Моё второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом. Американский режим напрямую вмешался в войну, поскольку почувствовал, что если не вступит, то сионистский режим (имеет в виду Израиль. — Прим. Life.ru) будет полностью уничтожен», — сказал он в ходе обращения к нации.

Лидер Ирана подчеркнул, что попытки США повлиять на ход событий оказались безуспешными и не принесли желаемого результата. Он отметил, что американский режим не достиг никаких значимых успехов в этом противостоянии.

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Напомним, 13 июня Израиль атаковал Иран, обвинив в тайной разработке ядерного оружия. США решили примкнуть израильтянам, поэтому 22 июня американские самолёты начали бомбить крупнейшие иранские ядерные объекты. Когда операция была завершена, в Белом доме заявили, что ирано-израильская война подошла к концу. При этом победителем себя объявил как Тегеран, так и Тель-Авив. Хаменеи позже указал, что еврейское государство и вовсе чуть не рухнуло.

Владимир Озеров
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