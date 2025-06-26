Хаменеи заявил, что Иран разгромил не только Израиль, но и США

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к народу торжественно заявил о победе своей страны в противостоянии с Соединёнными Штатами. По его словам, исламское государство стало триумфатором в борьбе с американским режимом в целом.

«Моё второе поздравление посвящено победе нашего дорогого Ирана над американским режимом. Американский режим напрямую вмешался в войну, поскольку почувствовал, что если не вступит, то сионистский режим (имеет в виду Израиль. — Прим. Life.ru) будет полностью уничтожен», — сказал он в ходе обращения к нации.