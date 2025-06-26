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Регион
26 июня, 12:55

В Кремле объяснили, почему сравнения украинского и иранского конфликтов неуместны

Песков назвал несопоставимыми по сути конфликты на Украине и в Иране

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Конфликт между Россией и Украиной несопоставим с конфликтом Ирана и Израиля. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что агрессия в сторону Исламской республики не была ничем спровоцирована, тогда как для проведения СВО имелись объективные причины.

«Это несопоставимые конфликты по своей сути и по своему характеру. Собственно, начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно не спровоцировано. Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна», — напомнил спикер Кремля.

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Накануне Дмитрий Песков рассказал о сроках продолжения российско-украинских переговоров. Он пояснил, что продолжение дипломатического процесса будет возможно только после выполнения достигнутых в Стамбуле договорённостей. В настоящий момент вопрос о дальнейших переговорах открыт.

Юрий Лысенко
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