В Кремле объяснили, почему сравнения украинского и иранского конфликтов неуместны

Конфликт между Россией и Украиной несопоставим с конфликтом Ирана и Израиля. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что агрессия в сторону Исламской республики не была ничем спровоцирована, тогда как для проведения СВО имелись объективные причины.

«Это несопоставимые конфликты по своей сути и по своему характеру. Собственно, начало конфликта и нанесение ударов Израиля по Ирану было абсолютно не спровоцировано. Что касается начала специальной военной операции, то предтеча этого всем хорошо известна», — напомнил спикер Кремля.