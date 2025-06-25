В Кремле объяснили, когда пройдут новые переговоры между Россией и Украиной

Сроки продолжения переговоров между Россией и Украиной будут определены только после полного выполнения ранее достигнутых в Стамбуле договорённостей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что стороны должны сначала реализовать существующие соглашения, прежде чем переходить к обсуждению новых встреч. Вопрос о дальнейших переговорах остаётся открытым.

«В настоящий момент завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что только после полного выполнения этих соглашений стороны смогут определить даты продолжения переговорного процесса.