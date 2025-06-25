Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июня, 09:53

В Кремле объяснили, когда пройдут новые переговоры между Россией и Украиной

Песков: Новые переговоры РФ и Украины назначат после выполнения договорённостей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Сроки продолжения переговоров между Россией и Украиной будут определены только после полного выполнения ранее достигнутых в Стамбуле договорённостей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что стороны должны сначала реализовать существующие соглашения, прежде чем переходить к обсуждению новых встреч. Вопрос о дальнейших переговорах остаётся открытым.

«В настоящий момент завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что только после полного выполнения этих соглашений стороны смогут определить даты продолжения переговорного процесса.

В Кремле рассказали о диалоге с Украиной по проектам меморандумов
В Кремле рассказали о диалоге с Украиной по проектам меморандумов

Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, следующая встреча делегаций двух стран может состояться после 22 июня. При этом российская сторона не планирует менять переговорную площадку и по-прежнему рассматривает Стамбул в качестве основного места для диалога с Киевом.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Переговоры в Стамбуле
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar