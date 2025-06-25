В Кремле объяснили, когда пройдут новые переговоры между Россией и Украиной
Песков: Новые переговоры РФ и Украины назначат после выполнения договорённостей
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Сроки продолжения переговоров между Россией и Украиной будут определены только после полного выполнения ранее достигнутых в Стамбуле договорённостей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что стороны должны сначала реализовать существующие соглашения, прежде чем переходить к обсуждению новых встреч. Вопрос о дальнейших переговорах остаётся открытым.
«В настоящий момент завершается выполнение договоренностей гуманитарного характера, которые были достигнуты в ходе второго раунда», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что только после полного выполнения этих соглашений стороны смогут определить даты продолжения переговорного процесса.
Как ранее заявлял президент России Владимир Путин, следующая встреча делегаций двух стран может состояться после 22 июня. При этом российская сторона не планирует менять переговорную площадку и по-прежнему рассматривает Стамбул в качестве основного места для диалога с Киевом.