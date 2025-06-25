Власти Ирана за 12 дней задержали 700 израильских шпионов

Власти Ирана задержали не менее 700 человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку с начала вооружённого конфликта с Израилем 13 июня. Об этом сообщило агентство Fars.

Наибольшее число задержаний, по сведениям агентства, зарегистрировано в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лорестан.