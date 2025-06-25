Власти Ирана за 12 дней задержали 700 израильских шпионов
Fars: В Иране задержаны 700 человек по подозрению в сотрудничестве с Израилем
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Власти Ирана задержали не менее 700 человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку с начала вооружённого конфликта с Израилем 13 июня. Об этом сообщило агентство Fars.
Наибольшее число задержаний, по сведениям агентства, зарегистрировано в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лорестан.
Ранее также сообщалось о казни израильского шпиона. Исмаил Фекри был арестован зимой 2023–2024 годов. По данным следствия, он передавал секретные данные об Иране и контактировал с двумя офицерами «Моссада».