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25 июня, 10:04

Власти Ирана за 12 дней задержали 700 израильских шпионов

Fars: В Иране задержаны 700 человек по подозрению в сотрудничестве с Израилем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SemikArt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SemikArt

Власти Ирана задержали не менее 700 человек, подозреваемых в работе на израильскую разведку с начала вооружённого конфликта с Израилем 13 июня. Об этом сообщило агентство Fars.

Наибольшее число задержаний, по сведениям агентства, зарегистрировано в провинциях Керманшах, Исфахан, Хузестан, Фарс и Лорестан.

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Ранее также сообщалось о казни израильского шпиона. Исмаил Фекри был арестован зимой 2023–2024 годов. По данным следствия, он передавал секретные данные об Иране и контактировал с двумя офицерами «Моссада».

Мария Любицкая
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