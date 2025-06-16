В Иране казнили шпиона «Моссада»

В Иране казнили мужчину, обвинённого в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом сообщает агентство Mizan, связанное с судебной системой страны.

«Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима, был казнён сегодня утром», — говорится в сообщении.

Казнённый — Исмаил Фекри, арестованный зимой 2023–2024 годов. По данным агентства, он передавал секретные данные об Иране и контактировал с двумя офицерами «Моссада». Приговор был приведён в исполнение после судебного разбирательства. Подробности дела не уточняются.