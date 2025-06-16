ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 14:08

В Иране казнили шпиона «Моссада»

Mizan: В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу «Моссада»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SemikArt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SemikArt

В Иране казнили мужчину, обвинённого в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом сообщает агентство Mizan, связанное с судебной системой страны.

«Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима, был казнён сегодня утром», — говорится в сообщении.

Казнённый — Исмаил Фекри, арестованный зимой 2023–2024 годов. По данным агентства, он передавал секретные данные об Иране и контактировал с двумя офицерами «Моссада». Приговор был приведён в исполнение после судебного разбирательства. Подробности дела не уточняются.

14 июня стало известно, что в иранском Йезде задержали пятерых подозреваемых в шпионаже на Израиль. Они пытались фотографировать секретные объекты и, по версии следствия, провоцировали беспорядки.

В Иране казнили подозреваемого в работе на «Моссад»
В Иране казнили подозреваемого в работе на «Моссад»

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль помириться. При этом он не исключил, что США примут участие в конфликте. Кроме того, хозяин Овального кабинета заявил, что президент России Владимир Путин готов к роли посредника в конфликте Ирана и Израиля.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar