В Иране казнили шпиона «Моссада»
Mizan: В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу «Моссада»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SemikArt
В Иране казнили мужчину, обвинённого в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом сообщает агентство Mizan, связанное с судебной системой страны.
«Мужчина, осуществлявший разведывательную деятельность в пользу сионистского режима, был казнён сегодня утром», — говорится в сообщении.
Казнённый — Исмаил Фекри, арестованный зимой 2023–2024 годов. По данным агентства, он передавал секретные данные об Иране и контактировал с двумя офицерами «Моссада». Приговор был приведён в исполнение после судебного разбирательства. Подробности дела не уточняются.
14 июня стало известно, что в иранском Йезде задержали пятерых подозреваемых в шпионаже на Израиль. Они пытались фотографировать секретные объекты и, по версии следствия, провоцировали беспорядки.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль помириться. При этом он не исключил, что США примут участие в конфликте. Кроме того, хозяин Овального кабинета заявил, что президент России Владимир Путин готов к роли посредника в конфликте Ирана и Израиля.