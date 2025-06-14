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14 июня, 11:20

В Иране заявили о поимке новой ячейки израильских шпионов

Mehr: В иранском Йезде задержали пятерых по подозрению в шпионаже на Израиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

В Иране задержаны ещё пятеро подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Задержания произошли в городе Йезд, где подозреваемые пытались фотографировать секретные объекты и, по версии следствия, провоцировали беспорядки. Им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Ирана задержали 14 человек по подозрению в шпионаже на Израиль в провинции Хормозган.

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Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия нанесла масштабный удар по Ирану, использовав около 200 самолётов, атаковавших приблизительно сотню целей. В Иране пообещали, что нападение не останется без ответа и подняли красный флаг мести над мечетью Джамкара. Сообщалось о гибели 78 мирных жителей и свыше 300 пострадавших в результате действий ЦАХАЛ. Минувшей ночью Иран ответил, нанеся удары баллистическими ракетами по 150 израильским военным объектам.

Юрий Лысенко
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