В Иране заявили о поимке новой ячейки израильских шпионов

В Иране задержаны ещё пятеро подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Задержания произошли в городе Йезд, где подозреваемые пытались фотографировать секретные объекты и, по версии следствия, провоцировали беспорядки. Им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.