В Иране заявили о поимке новой ячейки израильских шпионов
Mehr: В иранском Йезде задержали пятерых по подозрению в шпионаже на Израиль
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В Иране задержаны ещё пятеро подозреваемых в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на правоохранительные органы страны.
Задержания произошли в городе Йезд, где подозреваемые пытались фотографировать секретные объекты и, по версии следствия, провоцировали беспорядки. Им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Ирана задержали 14 человек по подозрению в шпионаже на Израиль в провинции Хормозган.
Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия нанесла масштабный удар по Ирану, использовав около 200 самолётов, атаковавших приблизительно сотню целей. В Иране пообещали, что нападение не останется без ответа и подняли красный флаг мести над мечетью Джамкара. Сообщалось о гибели 78 мирных жителей и свыше 300 пострадавших в результате действий ЦАХАЛ. Минувшей ночью Иран ответил, нанеся удары баллистическими ракетами по 150 израильским военным объектам.