Трамп заявил, что спас иранского лидера Хаменеи от уродливой и позорной смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас верховного лидера Ирана Али Хаменеи от «уродливой и позорной смерти».

В своём посте на Truth Social американский президент подчеркнул, что не требует от Хаменеи благодарности за это, но в то же время прекращает усилия по отмене санкций против Ирана из-за «озлобленных» заявлений со стороны Тегерана.

По словам Трампа, утверждения Хаменеи о победе Ирана над Израилем являются ложью. Он также раскритиковал текущее состояние исламской республики, описав её как «выжженную и разрушенную» страну с «ужасной экономикой» и «разгромленной армией». Глава Белого дома также отметил, что Иран остаётся «злым, агрессивным и несчастным», что, по его мнению, только усугубляет ситуацию.