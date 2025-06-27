Великий или величайший: Маск задал главе Ирана странный вопрос про сатану
Маск спросил у Хаменеи, считает тот США «великим» или «величайшим» сатаной
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский миллиардер Илон Маск поинтересовался у верховноного лидера Ирана Али Хаменеи, считает ли аятолла США «великим сатаной» или «величайшим сатаной». Соответствующая публикация появилась под одним из постов Хаменеи в социальной сети X.
«Америка — великий сатана или величайший сатана?» — спросил Маск.
Публикация появилась под твитом иранского лидера об Израиле. Там говорилось, что сионистский режим должен уяснить: за агрессию в сторону Ирана придётся заплатить высокую цену.
Напомним, что недавно у Илона Маска и американского президента произошёл публичный конфликт, в ходе которого глава Белого дома обвинил бизнесмена в употреблении наркотиков. Позже последний поделился результатом теста на запрещённые вещества, где значился отрицательный результат. Однако врач-нарколог подозревает здесь подвох: по его мнению Маск мог просто подгадать момент, когда анализы покажут «чистый» результат.