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27 июня, 16:20

Великий или величайший: Маск задал главе Ирана странный вопрос про сатану

Маск спросил у Хаменеи, считает тот США «великим» или «величайшим» сатаной

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский миллиардер Илон Маск поинтересовался у верховноного лидера Ирана Али Хаменеи, считает ли аятолла США «великим сатаной» или «величайшим сатаной». Соответствующая публикация появилась под одним из постов Хаменеи в социальной сети X.

«Америка — великий сатана или величайший сатана?»спросил Маск.

Публикация появилась под твитом иранского лидера об Израиле. Там говорилось, что сионистский режим должен уяснить: за агрессию в сторону Ирана придётся заплатить высокую цену.

Хаменеи заявил, что Иран разгромил не только Израиль, но и США
Хаменеи заявил, что Иран разгромил не только Израиль, но и США

Напомним, что недавно у Илона Маска и американского президента произошёл публичный конфликт, в ходе которого глава Белого дома обвинил бизнесмена в употреблении наркотиков. Позже последний поделился результатом теста на запрещённые вещества, где значился отрицательный результат. Однако врач-нарколог подозревает здесь подвох: по его мнению Маск мог просто подгадать момент, когда анализы покажут «чистый» результат.

Юрий Лысенко
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