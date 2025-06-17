ПМЭФ
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июня, 09:29

Совесть чиста: Илон Маск показал результаты своего теста на наркотики

Илон Маск прошёл тест на наркотики и показал свой отрицательный результат

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

В своём аккаунте в соцсети X американский предприниматель Илон Маск обнародовал результаты проведённого наркотеста, который оказался отрицательным. Никаких запрещённых препаратов в организме миллиардера не обнаружено.

Отрицательные результаты Маска после теста на запрещённые вещества. Фото © Х / elonmusk

Отрицательные результаты Маска после теста на запрещённые вещества. Фото © Х / elonmusk

«lol», — подписал свой пост бизнесмен.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп после публичной ссоры с Илоном Маском обвинил основателя SpaceX в употреблении наркотиков. По словам хозяина Белого дома, предприниматель якобы повздорил с ним после очередного приёма дозы. Позднее республиканец усомнился в том, что Маск принимал наркотики в Белом доме и выразил надежду, что такого всё же не случалось.

Маск предупредил о возможном банкротстве США
Маск предупредил о возможном банкротстве США

Ранее глава SpaceX иронично высказался относительно многочисленных попыток дискредитировать его имя. Он также признался, что главная роль в этом процессе принадлежит ему самому.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar