Совесть чиста: Илон Маск показал результаты своего теста на наркотики
Илон Маск прошёл тест на наркотики и показал свой отрицательный результат
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
В своём аккаунте в соцсети X американский предприниматель Илон Маск обнародовал результаты проведённого наркотеста, который оказался отрицательным. Никаких запрещённых препаратов в организме миллиардера не обнаружено.
Отрицательные результаты Маска после теста на запрещённые вещества. Фото © Х / elonmusk
«lol», — подписал свой пост бизнесмен.
Напомним, что американский президент Дональд Трамп после публичной ссоры с Илоном Маском обвинил основателя SpaceX в употреблении наркотиков. По словам хозяина Белого дома, предприниматель якобы повздорил с ним после очередного приёма дозы. Позднее республиканец усомнился в том, что Маск принимал наркотики в Белом доме и выразил надежду, что такого всё же не случалось.
Ранее глава SpaceX иронично высказался относительно многочисленных попыток дискредитировать его имя. Он также признался, что главная роль в этом процессе принадлежит ему самому.