Совесть чиста: Илон Маск показал результаты своего теста на наркотики

В своём аккаунте в соцсети X американский предприниматель Илон Маск обнародовал результаты проведённого наркотеста, который оказался отрицательным. Никаких запрещённых препаратов в организме миллиардера не обнаружено.

Ранее глава SpaceX иронично высказался относительно многочисленных попыток дискредитировать его имя. Он также признался, что главная роль в этом процессе принадлежит ему самому.