Маск предупредил о возможном банкротстве США

Предприниматель и миллиардер Илон Маск выражает беспокойство о возможном банкротстве США. Он считает, что текущая финансовая политика, связанная с государственным долгом, уже достигла 37 триллионов долларов, может привести к негативным последствиям.

«Если так будет продолжаться, Америка фактически станет банкротом, и все налоговые поступления пойдут на выплату процентов по государственному долгу, а на что-то другое не останется ничего», — написал Маск в соцсети X в ответ на обсуждение американской налоговой политики.