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16 июня, 19:04

Маск предупредил о возможном банкротстве США

Маск опасается банкротства США из-за финансовой политики по госдолгу

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Предприниматель и миллиардер Илон Маск выражает беспокойство о возможном банкротстве США. Он считает, что текущая финансовая политика, связанная с государственным долгом, уже достигла 37 триллионов долларов, может привести к негативным последствиям.

«Если так будет продолжаться, Америка фактически станет банкротом, и все налоговые поступления пойдут на выплату процентов по государственному долгу, а на что-то другое не останется ничего», — написал Маск в соцсети X в ответ на обсуждение американской налоговой политики.

Госдолг Штатов всего за год вырос на сумму, в 8 раз превышающую внешний долг РФ
Госдолг Штатов всего за год вырос на сумму, в 8 раз превышающую внешний долг РФ

В начале июня он также отметил, что тарифы, введённые президентом США Дональдом Трампом, могут вызвать спад экономики в третьем и четвёртом квартале 2025 года. Кроме того, экономисты подчёркивают, что хаотичная тарифная война, инициированная главой Штатов, заставила инвесторов массово избавляться от долларов и государственных облигаций.

Лия Мурадьян
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